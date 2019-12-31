Острава, Чехия, , 08:44 — REGNUM Сборная России по хоккею сыграет против команды Германии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира. Встреча пройдёт 31 декабря в Остраве (Чехия).

На сегодняшний день сборная России занимает четвёртое место в группе В, имея в активе три очка в трёх матчах. На турнире российская команда проиграла Чехии (3:4) и США (1:3) и одержала разгромную победу на Канадой (6:0).

Сборная Германии также набрала три очка в трёх играх, проиграв США (3:6) и Канаде (1:4) и обыграв Чехию (4:3).

Для выхода из группы команде Валерия Брагина необходимо обыгрывать сборную Германии, в противном случае она покинет турнир уже после группового этапа.

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