Лас-Вегас, США, , 08:37 — REGNUM Боец смешанного стиля из Дагестана Али Исаев сразится в финале гран-при бойцовской лиги PFL с американцем Джаредом Рошолтом. Решающий поединок в тяжелой весовой категории состоится сегодня, 31 декабря, в Лас-Вегасе, а его победитель помимо чемпионского пояса также получит один миллион долларов, пишет РИА «Дагестан».

Исаев в 2019 году стал единственным представителем России, добравшимся до финального этапа лиги PFL. На его счету к настоящему времени восемь боев, и во всех дагестанец одержал победы. У его соперника 18 побед при семи поражениях.

Отметим, что в финал гран-при PFL прошлого сезона попали сразу трое бойцов из Дагестана — Рашид Магомедов (70,3 кг), Магомед Магомедкеримов (77,1 кг) и представлявший Германию Абусупьян Магомедов (83,9 кг). Правда, удача сопутствовала лишь Магомедкеримову, который удушающим приемом заставил капитулировать американца Рэя Купера.