Питтсбург, США, , 07:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенатроз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Одним из главных героев встречи стал российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, оформивший в матче дубль (1-я, 27-я минуты) и сделавший ещё одну результативную передачу.

Ещё по голу у «Пигнвинз» забили Доминик Скотт (12-я), Патрик Хёрнквист (36-ч) и Джейк Гюнцель (47-я).

У их оппонентов голами отметился оформивший в матче дубль Ник Пол (25-я и 36-я).

Российские форварды «Оттавы» Владислав Наместников и Артём Анисимов не отметились в матче никакими результативными действиями.

По итогам игры «Питтсбург» набрал 52 очка в 39 матчах и находится на третьем месте турнирной таблицы НХЛ. У «Оттавы» 37 очков и четырнадцатая строчка там же.