Острава, Чехия, , 01:55 — REGNUM Встреча сборных США и Чехии закончилась поражением последних со счётом 4:3. Об этом сообщает sport24.ru.

На воротах сборной Чехии стоял Лукаш Паржик. В сборной США голы противникам забили Шейн Пинто, Артур Калиев, Джек Друри, Коул Кофилд. У Чехов отличились Либор Забрански и Петр Чайка.

Ранее сообщалось, что американцы проиграли сборной Канады (4:6), выиграли у Германии (6:3) и России (3:1). Сборная Чехии победила у сборной России (4:3) и проиграла Германии (3:4).

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