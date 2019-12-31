Великий Новгород, , 00:45 — REGNUM В министерстве спорта и молодёжной политики Новгородской области одним из важных итогов 2019 года назвали успехи новгородских шахматистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Таких успехов, как в 2019 году, мир новгородских шахмат не знал давно. По оценкам экспертов, повторить достижения этого сезона в ближайшее время будет непросто», — заявили в министерстве.

Новгородская шахматистка Евгения Сатановская в августе заняла второе место на первенстве мира FIDE среди кадетов в возрастной группе до 10 лет. Новгородка набрала восемь очков из девяти, уступив только сопернице из Узбекистана.

Ещё один новгородский шахматист Арсений Нестеров выиграл чемпионат Северо-Запада по шахматам, в июне 2019 года вошёл в пятёрку лучших на мемориале Алёхина, дебютировал в Высшей лиге первенства России.

«У нас растёт целая плеяда талантливой молодёжи — братья Марковы, Иван Ефремов, Иван Дюжев, Георгий Титоренко, Дмитрий Осетров, Андрей Башков, Иван Мурашкин, Камилла Улицкая. Этому способствует существование сразу нескольких центров развития шахмат в регионе», — отметил тренер Валерий Старков.