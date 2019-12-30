Острава, Чехия, , 22:47 — REGNUM Молодежная сборная Канады по хоккею обыграла сборную Германии в матче молодежного чемпионата мира. Соревнования проходят в Чехии.

Игра состоялась в городе Остраве и завершилась со счетом 4:1 в пользу канадцев. Шайбы у канадцев забросили: Нолан Фут (12-я минута), Лиам Фоуди (33-я минута), Кален Аддисон (35-я минута) и Тай Делландреа (60-я минута). У немцев отличится смог лишь Янник Валенти, который забил шайбу в ворота канадцев на 59-й минуте.

Уточним, что матч пошел в группе В, в которой также состоит и российская молодежная сборная.

Теперь канадцы лидируют в группе, набрав 6 очков. Столько же очков у американцев. немцы набирают 3 очка и располагаются на 3−1 строчке.

31 декабря канадцы сыграют с хозяйевами чемпионата — чехами, а сборная Германии сыграет против сборной России.