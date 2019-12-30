Рим, , 19:37 — REGNUM Новым владельцем римского футбольного клуба «Рома» в ближайшее время станет американский предприниматель Дэн Фридкин, передают итальянские СМИ в понедельник, 30 декабря, со ссылками на источники в клубе.

Нынешний собственник клуба Джеймс Палотта, по данным этого источника, «устал» и от проблем «Ромы» вообще, и от бесконечной истории с согласованием проекта строительства нового римского стадиона в частности.

Стороны оценивают сделку в 750−800 млн евро, и, по мнению наблюдателей, она будет закрыта еще до конца 2019 года.