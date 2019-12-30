Кострома, , 16:37 — REGNUM Военнослужащий костромского управления Росгвардии стал серебряным призером соревнований «Матч четырех», — сообщает ТРК «Русь».

Костромич Андрей Антонов взял серебро на дистанции 800 метров и в абсолюте. Спортсмен показал отличный результат, не только в своей возрастной категории, но и в абсолюте. Антонов был единственным представителем сборной России, которая завоевала победу на «Матче четырех».

Встреча сборных команд ветеранов проходила в Казани. В соревнованиях по легкой атлетике приняли участие более 250 спортсменов в возрасте от 35 лет из разных регионов России.