Казань, , 16:33 — REGNUM В Казани выставили на продажу Академию тенниса Шамиля Тарпищева. Объявление размещено на портале avito.

Комплекс площадью 13,7 тыс. кв метров расположен на улице Урицкого. В него включены 17 теннисных кортов, как открытых, так и закрытых, спортивный и тренажерный залы, бильярд, крытый бассейн площадью 25 на 16 метров, два детских бассейна, а также сауна.

Имеется поземная парковка и наземный паркинг. Комплекс сдан в эксплуатацию в 2010 году.

Стоимость комплекса продавец оценил в 360 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время Шамиль Тарпищев является президентом Федерации тенниса России.