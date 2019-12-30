Москва, , 15:31 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером сборной по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым. Об этом 30 декабря сообщается на сайте организации.

Отмечается, что помимо Лихачёва, РФС продлил соглашения с главным тренером женской сборной России Еленой Фоминой и старшим тренером женских команд по мини-футболу Евгением Кузьминым.

Кроме того, работу на свих постах продолжат Александр Кержаков (юношеская сборная России 2001 г.р.), Дмитрий Хомуха (юношеская сборная России 2002 г. р), Станислав Коротаев (юношеская сборная России 2003 г.р.), Иван Шабаров (юношеская сборная России 2004 г.р.), Валентин Гавва (женские молодежная и юниорская U-17 сборные России).

Напомним, Лихачёв возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года. Под его руководством команда становилась чемпионом мира в 2011 и 2013 годах, пять раз сборная выигрывала Евролигу (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), три раза — Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015), а также Европейские игры (2015).