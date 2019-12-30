Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 30 декабря сообщается на сайте лиги.

Юбердо забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в матче с «Монреаль Канадиенс» (6:5).

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Второй звездой признан нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, который отдал голевую передачу и забил победный гол в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:3).

Замкнул тройку защитник «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Майерс, на счету которого дубль и голевой пас в игре с «Калгари Флэймз» (5:2).

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