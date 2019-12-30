Пермь, , 14:46 — REGNUM Главный тренер пермского футбольного клуба «Звезда» Константин Парамонов покинул команду. Об этом 30 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Парамонов перейдёт на работу в футбольный клуб «Оренбург», который выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«За эти полтора года Константин Валентинович буквально «с нуля» выстроил игру команды, которую тренеры других команд ПФЛ неоднократно отмечали как одну из самых лучших и грамотно выстроенных в первенстве», — говорится в сообщении.

Напомним, «Звезда» занимает седьмое место в зоне «Урал-Приволжье» второго дивизиона чемпионата России по футболу.

Клуб был создан после того, как летом 2018 года из-за финансовых проблем прекратил своё существование «Амкар».

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