Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев намерен приносить максимальную пользу команде. О своём решении пополнить ряды жёлто-синих футболист ни разу не пожалел.

«Я очень доволен своим решением перейти в «Ростов». Те два месяца, что я провел в команде, были очень счастливыми. При переходе Валерий Карпин (главный тренер «Ростова») сказал, что ему, в первую очередь, важны футбольные и человеческие качества. Он озвучил свои требования ко мне, как игроку, которые меня поразили. Очень рад, что играю в команде с таким тренером. Цель одна — выходить на поле и приносить максимальную пользу «Ростову», — сказал игрок в эфире «Радио Комсомольская правда».

ИА REGNUM ранее сообщало, что Мамаев, ранее игравший за «Краснодар», подписал контракт с «Ростовом» в сентябре 2019 года. Для новичка был составлен индивидуальный график тренировок.

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