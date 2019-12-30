Москва, , 14:05 — REGNUM Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Оренбургом» состоится 11 марта. Об этом 30 декабря сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что дата матча была выбрана по просьбе клубов «Оренбург» и «Сочи». Это связано с необходимостью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов.

Напомним, матч должен был состояться 1 декабря 2019 года, однако он был перенесён из-за острой ротавирусной инфекцией у большого числа игроков «Сочи».

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