Ливерпуль, Великобритания, , 13:59 — REGNUM Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон сыграл больше всех матчей в Английской премьер-лиги за прошедшее десятилетие. Об этом 30 декабря сообщает Opta.

Отмечается, что Хендерсон сыграл 308 матчей в чемпионате Англии, начиная с января 2010 года. Он стал лидером по этому показателю за десятилетие: ни один игрок в АПЛ не выходил на поле больше него.

Напомним, Хендерсон является воспитанником «Сандерленда». В 2011 году он перешёл в «Ливерпуль», а 2015 году хавбек стал капитаном команды. В текущем сезоне он провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» довёл свою беспроигрышную серию в АПЛ до 50 матчей.

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