Ливерпуль, Великобритания, , 13:51 — REGNUM «Ливерпуль» довёл свою беспроигрышную серию в Английской премьер-лиге (АПЛ) до 50 матчей. Об этом 30 декабря сообщает Opta.

Отмечается, что «Ливерпуль» одержал 40 побед и 10 раз сыграл вничью в 50 последних домашних играх АПЛ подряд. Эта серия является третьей по продолжительности в истории чемпионатов Англии.

Второй результат показал «Ливерпуль», который в период с 1978 по 1980 год не проигрывал 63 матча подряд. Первое место принадлежит «Челси» — 86 домашних матчей без поражений с 2004 по 2008 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 20-го тура АПЛ со счётом 1:0. «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, в активе команды 55 очков после 19 матчей.

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