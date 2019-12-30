Будапешт, , 13:24 — REGNUM Футбольный арбитр из Венгрии Виктор Кашшаи объявил о завершении карьеры профессионального рефери. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе Венгерской футбольной федерации.

«Я провел двадцать лет на высшем уровне в венгерской лиге, а также на международном уровне, достиг всего, о чем мог мечтать», — сказал Кашшаи.

Он добавил, что начал изучать спортивный менеджмент и может продолжить работу в футболе.

В 2011 году Кашшаи работал главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики признала его лучшим арбитром мира.