Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:17 — REGNUM На Среднем Урале ежегодные соревнования «Лыжня России» в 2020 году пройдут в Нижнем Тагиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Лыжные гонки пройдут 8 февраля на полигоне «Старатель». Для профессиональных лыжников подготовлена трасса протяжённостью 10 км, а любители смогут принять участие в массовом лыжном забеге на 2,5 км.

Отметим, что победители профессиональной гонки ждут ценные призы — снегоходы. Также все участники соревнований получат фирменные шарфы и шапки, а также на месте гонок будет организовано угощение чаем и солдатской кашей.