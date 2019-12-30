Давос, Швейцария, , 13:11 — REGNUM Уфимский «Салават Юлаев» проиграл чешскому клубу «Оцеларжи Тршинец» в матче ¼ финала Кубка Шпенглера. Встреча завершилась со счётом 2:3.

К началу второго периода хоккеисты «Оцеларжи Тршинец» повели в счёте с разницей в две шайбы благодаря шайбам Иржи Полански и Матея Странски.

Игроки «Салавата» смогли сравнять счёт в третьем периоде. Отличились нападающие Алексей Кручинин и Даниил Башкиров. Тем не менее, «Оцеларжи» вырвал победу благодаря голу Ростислава Мартинека.

Таким образом, «Салават Юлаев» выбыл с турнира на стадии четвертьфинала. «Оцеларжи» вышел в полуфинал, где сыграет со швейцарским клубом «Амбри-Пиотта».

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