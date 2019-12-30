Лондон, , 12:11 — REGNUM Главным тренером футбольного клуба «Вест Хэм Юнайтед» стал шотландский специалист Дэвид Мойес. Об этом 30 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны подписали контракт, который рассчитан до конца сезона 2020/21.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство «Вест Хэма» отправило в отставку Мануэля Пеллегрини, который возглавлял команду с мая 2018 года. В сезоне 2018/19 команда под его руководством заняла 10-е место в Английской премьер-лиге. В нынешнем сезоне «молотобойцы» идут на 17-м месте.

Напомним, Мойес ранее уже тренировал «Вест Хэм» с ноября 2017 по май 2018 года. Также он работал с такими командами, как «Сандерленд», «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Престон Норт Энд».

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