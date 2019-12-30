Торонто, Канада, , 11:26 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 98:97.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шай Жильжо-Александер, набравший 32 очка. Кроме того, Крис Пол сделал дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показали защитник Кайл Лоури и Фрэд Ванвлит, на счету которых по 20 очков.

В настоящее время «Торонто» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оклахома» идёт на седьмом месте на «Западе».

Читайте также: «Пеликанс» обыграли «Хьюстон» в матче НБА