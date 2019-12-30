Новый Орлеан, США, , 11:18 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:112.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Пеликанс» Лонзо Болл, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. Кроме того, форвард Брэндон Ингрэм также набрал 27 очков.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Дануэл Хаус, на счету которого 22 очка.

Отметим, что «Хьюстон» играл в этом матче без своих лидеров Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука.

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