Лос-Анджелес, США, , 11:07 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 108:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 23 очка. Кроме того, форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 19 очков.

Таким образом, «Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице НБА, имея в активе 59 очков в 33 матчах.

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