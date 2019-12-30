Миннеаполис, США, , 10:43 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Миннесоты» Райан Донато. В третьем игровом отрезке «Айлендерс» смогли вырвать победу, забив три гола. Отличились Райан Пулок, Мэтт Мартин и Том Кюнхакль.

Отметим, что российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 бросков из 26 по своим воротам.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 51 очко после 37 матчей. «Миннесота» идёт на 19-м месте с 43 очками после 40 игр.

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