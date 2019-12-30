Санрайз, США, , 10:34 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5.

В составе «Флориды» по дублю оформили нападающие Александр Барков и Джонатан Юбердо, ещё по шайбе забросили Ноэль Аккьяри и Майк Мэтисон. Российский форвард Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 43 по своим воротам.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 45 очков после 38 матчей. «Монреаль» идёт на 23-м месте с 42 очками после 39 игр.

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