Глендейл, США, , 10:18 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде хоккеисты «Аризоны» забросили две шайбы, отличились Тейлор Холл и Конор Гарланд.

«Даллас» смог забить четыре гола в третьем игровом отрезке. Точными бросками отметились Джейми Бенн, Александр Радулов, Роопе Хинц и Маттиас Янмарк. Результативной передачей отметился Денис Гурьянов.

На сегодняшний день «Даллас» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 48 очков после 40 матчей. «Аризона» идёт на 13-м месте с 46 очками после 41 игры.

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