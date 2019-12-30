Оттава, , 10:02 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Нью-Джерси» российский нападающий Никита Гусев отметился заброшенной шайбой. Также голы за «Дэвилз» забили Нико Хишир, Майлз Вуд и Джек Хьюз.

В составе «Оттавы» заброшенная шайба на счету российского форварда Артёма Анисимова. Ещё по голу забили Ник Пол и Тома Шабо.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 38 матчей. «Оттава» идёт на 26-м месте с 37 очками после 39 игр.

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