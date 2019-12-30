Лондон, , 09:30 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу в дерби над «Арсеналом» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. После этого «канониры» вели в счёте на протяжении всего матча.

Футболистам «Челси» удалось отыграться и вырвать победу в концовке встречи. Сначала полузащитник Жоржиньо воспользовался ошибкой вратаря «Арсенала» Бернда Лено, который неудачно сыграл на выходе. А затем форвард Тэмми Абрахам завершил комбинацию после передачи Виллиана.

На сегодняшний день «Челси» занимает четвёртое место в чемпионате Англии, в активе команды 25 очков после 20 матчей. «Арсенал» идёт на 12-м месте с 24 очками после 20 игр.

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