Манчестер, Великобритания, , 09:22 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Манчестер Сити» голы забили нападающий Серхио Агуэро на 52-й минуте и полузащитник Кевин де Брёйне на 82-й минуте.

Отметим, что на 29-й минуте матча форвард «Шеффилда» Ли Муссе забил гол, однако он был отменён из-за небольшого офсайда.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает третье место в чемпионате Англии, в активе команды 41 очко после 20 матчей. «Шеффилд» идёт на восьмом месте с 29 очками после 20 игр.

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