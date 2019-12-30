Ливерпуль, Великобритания, , 09:18 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Ливерпуля» Садио Мане на 42-й минуте матча. Причём он отправил мяч в сетку после того, как Адам Лаллана отдал передачу плечом. Арбитры после просмотра видеоповтора засчитали гол.

Отметим, что на 45-й минуте форвард «Вулверхэмптона» Педру Нету забил гол, однако он не был засчитан из-за офсайда.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии, в активе команды 55 очков после 19 матчей. «Вулверхэмптон» идёт на седьмом месте с 30 очками после 20 игр.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ливерпуль» отправил четыре безответных мяча в ворота «Лестера»