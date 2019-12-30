Москва, , 08:33 — REGNUM Претензий к хоккеистам молодёжной сборной России после поражения от американцев нет. Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, сообщает ТАСС.

«К ребятам трудно предъявить претензии. Видно, что у них есть запал, у них все впереди», — сказал Третьяк.

Он добавил, что у российской команды есть игра, но есть и ошибки, которые тренеры исправят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла сборной США в матче группы В со счётом 1:3.

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