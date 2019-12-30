Якутск, , 07:11 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, где будут проходить международные детские игры «Дети Азии». Вместо Монголии соревнования могут пройти в Омане или Катаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Айсена Николаева, в последнее время активно обсуждались варианты, где могут пройти Игры — в Омане или в Катаре. Рассматривали даже крайний случай — Якутск.

«Накануне выяснилось, что скорее всего организаторы остановятся на Омане. Оман готов провести Игры в конце августа 2020 года. Я дал согласие на Оман. Надеюсь, что они всё-таки пройдут. А в 2024 году Игры традиционно пройдут в городе Якутске», — сообщил глава Якутии в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Монголии отказались проводить VII игры «Дети Азии».