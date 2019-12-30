Ванино, Хабаровский край, , 05:10 — REGNUM Чемпионом Европы стала детская хоккейная команда из свободного порта Ванино ХК «Трансбункер». Команда — чемпион России представляла РФ на международном турнире по хоккею с шайбой, который проходил в Праге с 27 по 29 декабря, и одержала уверенную победу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хоккейная команда «Трансбункер» из поселка Ванино — чемпион Европы Андрей Завгородний

Читайте также: Детская хоккейная команда из свободного порта Ванино — чемпион России

«В турнире участвовали Чехия, Словакия, Германия, Белоруссия, Литва, Академия хоккея из Словакии, клуб «Спарта» на правах хозяев турнира и Российская Федерация. Россию представляла наша команда, наши дети — чемпионы России, ХК «Трансбункер! И мы победили! В финале разгромили команду Белоруссии со счетом 6:1! Ура! Мы — чемпионы Европы!», — рассказал исполнительный директор АНО «Спортивный клуб Трансбункер» Андрей Завгородний.

Он добавил также, что за российскую команду из портового посёлка в Хабаровском крае в финале болели и чехи, и словаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года детская хоккейная команда «Трансбункер» из Ванино Хабаровского края стала чемпионом России, одержав уверенную победу в Сочи на финальных Всероссийских соревнованиях Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова Кубок России. Встречать чемпионов с цветами и огромным тортом на главную площадь пришли жители Ванино. А раньше эта же команда разгромила маститых чемпионов АТР на международном турнире в Шанхае. При этом хоккеисты из Ванино были самыми маленькими на этом турнире — 2009 года рождения против игроков 2004—2008 годов.

Хоккей для Ванино — не просто игра. Крупная российская компания «Трансбункер» построила здесь Ледовую арену, которой может похвастаться не каждый город-миллионник. Арена носит имя легендарного земляка сегодняшних юных хоккеистов — двукратного Олимпийского чемпиона Геннадия Цыганкова.