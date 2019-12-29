Ленцерхайде, Швейцария, , 15:56 — REGNUM Российский лыжник Глеб Ретивых стал четвёртым в мужском лыжном спринте на дистанции 1,5 км вольным стилем, проходившем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» Ленцерхайде (Швейцария).

Победителе гонки стал представитель Норвегии Йоханнес Клебо с результатом 2 минута 55,3 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, чьё отставание от лидера составило +0,35 секунды. Третьим к финишу пришел Ришар Жуве из Франции, который отстал от победителя на +0,57 секунды.

Четвертый результат Глеба Ретивых составил +0,86 секунды ко времени победителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу в женском лыжном спринте на дистанции 1,5 км вольным стилем, также проходившем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Ленцерхайде.