Рим, , 15:44 — REGNUM Бывший капитан футбольного клуба «Рома» Даниэле Де Росси, ныне выступающий в команде «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса, может вернуться в состав римской команды. Об этом 29 декабря сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 36-летний игрок может вернуться в «Рому» в случае, если клуб из Рима будет приобретён за €780 млн американским консорциумом The Friedkin Group.

Также уточняется, что представители The Friedkin Group уже контактировали с Де Росси для обсуждения с ним вероятное назначение его на административный пост в клубе, если удастся заключить с ним соглашение.

Отметим, хавбек Даниэле Де Росси играл в составе «Ромы» с 2002 по 2019 год, после чего ушел в «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса.