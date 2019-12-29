Ленцерхайде, Швейцария, , 15:39 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу в женском лыжном спринте на дистанции 1,5 км вольным стилем, проходившем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

Первое место завоевала Анамария Лампич из Словении с результатом 3 минуты 06,2 секунды. Второе место — норвежская лыжница Майкен Фалла, чьё отставание от победительницы составило +0,03 секунды.

Третий результат Натальи Непряевой составил +0,47 секунды ко времени лидера.

Отметим, позднее в рамках многодневной гонки «Тур де Ски"в Ленцерхайде пройдет мужской спринт на дистанции 1,5 километра.