Москва, , 15:29 — REGNUM Ответ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и бегуна Сергея Шубенкова будет отправлен 30 декабря в понедельник. Об этом 29 декабря рассказала пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

«Ответ на открытое письмо спортсменов будет направлен в понедельник», — приводит ТАСС слова Юхаревой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун Сергей Шубенков и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова обнародовали свое открытое письмо к руководству ВФЛА, в котором содержится ряд вопросов к руководство федерации по поводу того, как ВФЛА решает вопросы в связи с лишением её членства в международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с допинговыми скандалами, о якобы имеющих место «нарушениях российскими легкоатлетами».