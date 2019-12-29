Ижевск, , 14:53 — REGNUM Биатлонистка Евгения Павлова, выступающая за Новосибирскую область, стала победительницей в женском биатлонном спринте на дистанции 7,5 км, который стал финальным забегом в программе соревнований на «Ижевской винтовке», проходившей в рамках чемпионата России по биатлону.

Победный результат Павловой составил 22 минуты 10,6 секунды без промахов по ходу дистанции.

Второй результат показала Анастасия Егорова, представляющая Мурманская область, её отставание от лидера составило +17,1 секунды при одном промахе. Третьей стала Екатерина Мошкова, выступающая за ХМАО-Югра, чей результат составил +21,6 секунды ко времени победительницы при одном промахе.

Как сообщало ИА REGNUM, биатлонист Ильназ Мухамедзянов, выступающий за Удмуртскую республику, стал победителем в мужском биатлонном спринте на дистанции 10 км, проходившем на турнире «Ижевская винтовка» в рамках чемпионата России по биатлону.