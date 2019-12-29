Москва, , 14:36 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» и бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжёлом весе Николай Валуев поздравил российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко с победой над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Belltor в Сайтаме.

«Мои искренние поздравления Федору. Несмотря на разнополярные мнения до боя, одержал яркую победу. Отлично», — написал Валуев на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент промоушна Bellator Скотт Кокер рассказал, что его организация готова вести переговоры с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Фёдором Емельяненко о поединке за пояс чемпиона, если он этого захочет.

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