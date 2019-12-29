Москва, , 14:05 — REGNUM Российский биатлонист Алексей Слепов ожидает хороших новостей от тренерского штаба сборной России по биатлону после своего удачного выступления на «Ижевской винтовке».

«Будем ждать хороших новостей от тренерского штаба, надеюсь, все будет хорошо у меня и дальше, я в любом случае не отчаиваюсь, собираю все свои вещи и увожу призы домой», — приводит ТАСС слова Слепова.

Также биатлонист отметил, что хорошо оценивает свои результаты на соревнованиях «Ижевская винтовка», где он все три дня был в числе призёров и заявил, что считает хорошей и свою работу на соревнованиях, и команды.

«Что касается трассы, зрителей и болельщиков — все было на высшем уровне», — сказал спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Слепов стал победителей на соревнованиях «Ижевская винтовка» в первой спринтерской гонке на 10 км и в индивидуальной гонке на 20 км, а также занял второе место в спринте на 10 км, проходившем 29 декабря.

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