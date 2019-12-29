Острава, Чехия, , 14:02 — REGNUM Российская молодёжная сборная по хоккею приняла извинения канадцев за инцидент, который произошел во время исполнения национального гимна России после матча второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира со сборной Канады. Об этом 29 декабря рассказал журналистам помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

«Это молодежь. Понимаем, что не совсем приятно, но можем только принять и поддержать тот факт, что они извинились», — заявил Ларионов.

Также он отметил, что матч с канадцами получился хорошим, однако он уже принадлежит истории и чем быстрее его команда России забудет, тем лучше.

«На сегодняшний матч (со сборной США — ред.) мы выходим с хорошим настроением, потенциал команды еще полностью не использован. Хочется увидеть более быстрое движение шайбы и надеяться, что мы реализуем то, что создаем в большинстве», — рассказал помощник главного тренера сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания матча Россия — Канада (6:0) на чемпионате мира по хоккею для игроков не старше 20 лет в Чехии игроки сборной России не пожали руку капитану канадцев Барретту Хэйтону из-за того, что он не снял шлем во время исполнения гимна России.

Напомним, ранее на чемпионате мира по хоккею для игроков не старше 20 лет сборная России одержала победу над командой Канады со счётом 6:0.

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