Брест, Белоруссия, , 13:02 — REGNUM Бывший главный наставник футбольного московского клуба «Спартак» Олег Кононов может занять пост главного тренером брестской команды «Динамо». Об этом 29 декабря сообщает Белорусский футбол.

По данным источника, 53-летний российско-белорусский специалист 28 декабря находился в Бресте.

Отметим, последним местом работы Олега Кононова был московский «Спартак», откуда он ушел в конце сентября нынешнего года. Также специалист работал в тульском «Арсенале», грозненском «Ахмате» и в «Краснодаре».