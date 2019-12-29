Владивосток, , 12:59 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур» обыграл владивостокскую команду «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Главным героем матча стал нападающий хабаровской команды Александр Горшков, который оформил в матче дубль (35-я минута в большинстве, 46-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Амура» стало 41 очко, что позволяет ему находиться на предпоследнем, одиннадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. Эта победа стала пятой подряд для хабаровской команды в последних матчах регулярного чемпионата лиги. У «Адмирала» 45 очков и девятая строчка там же.