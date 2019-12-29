Сайтама, Япония, , 12:16 — REGNUM Промоушн Bellator готова вести переговоры с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Фёдором Емельяненко о поединке за пояс чемпиона, если он этого захочет. Об этом 29 декабря рассказал журналиста президент Bellator Скотт Кокер.

Фёдор Емельяненко Larry Burton

«Конечно, мы начнем переговоры, если Фёдор скажет, что хотел бы драться за чемпионский титул Bellator», — заявил Кокер и добавил, что сначала нужно понять, хочет ли такой бой сам Фёдор Емельяненко.

Также он отметил, что российский боец выглядел «невероятно» и его, по мнению главы Bellator, невозможно был остановить.

«Думаю, что Джексон еще как почувствовал его удары. А бой был остановлен верно», — отметил Скотт Кокер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).

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