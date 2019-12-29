Ижевск, , 12:14 — REGNUM Биатлонист Ильназ Мухамедзянов, выступающий за Удмуртскую республику, стал победителем в мужском биатлонном спринте на дистанции 10 км, проходившем на турнире «Ижевская винтовка» в рамках чемпионата России по биатлону.

Победный результат Мухамедзянова составил 26 минут 18,9 секунды при одном промахе по ходу дистанции.

Второе место занял Алексей Слепов, выступающий за Санкт-Петербург, отставший от победителя на +21,3 секунды, также с один промахом. Третий результат у Евгения Идинова, представляющего Тюменскую область, который отстал от лидера на +21,6 секунды без промахов.

Отметим, мужской спринт на дистанции 10 км завершил программу соревнований на «Ижевской винтовке».