Сан-Франциско, США, , 12:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игр проходила на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась со счетом 121:141 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, который набрал 35 очков за игру.

У «Далласа» самым результативным стал сербский разыгрывающий клуба Лука Дондич, оформивший в матче трипл-дабл с 31 очком, 10 подборами и 15 результативными передачами.

Отметим, это победа стала для «Маверикс» четвёртой в последних семи играх текущего сезона НБА. У «Голден Стэйт» данное поражение прервало победную серию из четырёх игр подряд.