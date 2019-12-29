Майами, США, , 11:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл в овертайме команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась в овертайме со счётом 116:117 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался камерунский центровой «Сикерс» Джоэл Эмбиид, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 35 очками и 11 подборами.

У «Хит» самым результативным стал лёгкий форвард Джимми Батлер, остановившийся в шаге от трипл-дабла с 25 очками, 9 подборами и 9 результативными передачами.

Отметим, эта победа стала для «Майами» пятой подряд. Для «Филадельфии» данное поражение стало четвёртым за последние семь игр нынешнего сезона НБА.