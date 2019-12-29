Сан-Антонио, США, , 11:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Сперс» разгромил баскетболистов «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась со счетом 136:109 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Демар Дерозан, который набрал в игре 29 очков. Его коллега по команде форвард Ламаркус Олдридж оформил в матче дабл-дабл с 25 очками и 12 подборами.

Наиболее результативным у «Пистонз» оказался разыгрывающий Деррик Роуз, который принес своему клубу в матче 24 очка. Его одноклубник — центровой Андре Драммонд, оформил в игре дабл-дабл с 21 очком и 18 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Сан-Антонио» четвёртой в последних семи играх текущего сезона НБА. Для «Пистонз» это поражение стало четвёртым за последние пять матчей.