Брайтон, Великобритания, , 11:15 — REGNUM Футбольный клуб «Брайтон», выступающий в английской Премьер-лиге (АПЛ), интересуется форвардом московской команды ЦСКА Фёдором Чаловым. Об этом 29 декабря сообщает The Sun.

По данным источника, английская команда намерена приобрести 21-летнего российского игрока уже в январе 2020 года, во время зимнего трансферного окна.

При этом летом Чаловым интересовался другой клуб АПЛ — «Кристал Пэлас», однако стороны не сумели договориться об условиях перехода игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне Фёдор Чалов сыграл за ЦСКА в 19 матчах и отметился в них 5 голами и 3 результативными передачами. Его примерная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €16 млн.