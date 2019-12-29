Сакраменто, США, , 11:07 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» переиграл баскетболистов «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась в пользу гостей со счетом 110:112.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Санз» Девин Букер, который оформил в матче дабл-дабл с 32 очками и 10 результативными передачами. Ещё один дабл-дабл с 20 очками и 16 подборами оформил его коллега по клубу — лёгкий форвард Келли Убре.

В составе «Кингз» самым результативным стал сербский защитник клуба Богдан Богданович, набравший 22 очка за игру.

Отметим, эта победа прервала проигрышную серию «Финикса» из восьми игр подряд. Для «Сакраменто» данное поражение стал шестым подряд в последних семи играх текущего сезона НБА.